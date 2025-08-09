Feti Yıldız'dan "Türkiyeli" çıkışı: 1938'de tarihe karıştı!
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
MHP'li Feti Yıldız'dan son günlerin tartışmalarına konu olan "Türkiyeli" ifadesiyle ilgili bir paylaşım geldi. Yıldız, "Türkiyeli' kelimesi ilk kez tebâ yerine vatandaşlığa terfî amacıyla 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de 'Türk'e dönüşerek tarihe karışmıştır" dedi.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir X paylaşımı geldi.
"1938'DE TARİHE KARIŞTI"
"Türkiyeli" kelimesinin kökenini anlatan Yıldız, "Türkiyeli' kelimesi ilk kez 'tebâ' yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de 'Türk'e dönüşerek tarihe karışmıştır" ifadelerini kullandı.
Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş, avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir. Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir"
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar