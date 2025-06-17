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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen&#039;in kuzeni yakalandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yakalandı.

15 Temmuz'da hain darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen yakalandı.

SOSYAL MEDYADA CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, "yahya_kema5566" kullanıcı isimli sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni yakalandı - 1. Resim

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Savcılık, bu tespitler üzerine şüpheli hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Şüpheli Kemalettin Gülen, polislerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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