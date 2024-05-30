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FETÖ'ye 17 ilde 'Kıskaç' operasyonu, 90 gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı, Fetö, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

17 ilde son 4 gün içinde FETÖ’ye düzenlenen Kıskaç-18 operasyonlarında 90 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

FETÖ'ye 17 ilde 'Kıskaç' operasyonu, 90 gözaltı var - 1. Resim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-18” operasyonları düzenlendi.

90 KİŞİ YAKALANDI

4 gün içerisinde 90 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin; örgütün sözde “emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

YÜKSEK MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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