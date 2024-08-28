Filistinli hukukçu, Gazze’deki küresel ikiyüzlülüğe dikkat çekti: Göz yumanları da aynı akıbet bekliyor

Prof. Dr. El-Aryan “İradenizi ve vicdanınızı ortaya koymaktan korkmanız, sonucu değiştirmiyor. Susan ya da göz yumanları da kesinlikle Filistin’in akıbeti bekliyor” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Filistinli hukuk adamı Prof. Dr. Sami El-Aryan gazetemize yaptığı değerlendirmede Gazze’de küresel sistemin sadece hukuken değil, kültür, ekonomi, ahlak ve tüm değer yargıları ile çöktüğünü söyledi. BM ve benzeri kurum ve kuruluşların İsrail’in piyonu niteliksiz yapılara dönüştüğünü kaydeden El Aryan, şunları kaydetti:

Fotoğraftaki Prof. Dr. Sami El-Aryan

“Gazze, tek başına tüm egemen güçlere karşı direniş dersi veriyor. Bu sebat sayesinde küresel sistemin ikiyüzlülüğünü açık bir biçimde gösterip iflasını sağladılar. Diğer yandan ise ABD ya da AB gibi yapılardan korkmanın ve bu ülkelerin işgal tehditlerinden çekinmenin bir anlamı kalmadı. İsrail, korksanız da iş birliği yapsanız da sizi de yok etmekten vazgeçmiyor. Bir biçimde uluslararası sistemin doğası ve nüfuz ve güç miktarı nedeniyle ABD’nin yönlendirdiği uluslararası kuruluşlar ve bankalar zaten saldırıyorlar. İradenizi ve vicdanınızı ortaya koymaktan korkmanız sonucu değiştirmiyor. Susan ya da göz yumanları da kesinlikle Filistin’in akıbeti bekliyor. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. İşte tam da bu noktada müthiş bir açmaz var. İsrail hiçbir yaptırım olmadan istediğini yapıyor. Bu yüzden de cezasız kalarak katledebiliyor ve tüm dünya bu katliamlara karşı maalesef bir araya gelip bu soykırıma karşı kararlı bir şekilde ayağa kalkamıyor. Bugün yaşananlar, bu kural-temelli, kurallara dayalı düzenin çökmekte olduğunu gösteriyor. Sonunda susan, bana ne diyenler dahil herkes derin bir pişmanlık yaşayacak. Çünkü kanunsuz bir sistemde yaşarsak, sahip olduğunuzu düşündüğünüz çıkarları kaybetmekle kalmaz, aynı zamanda güçlülerin insafına kalırsınız ve bu da dünya tamamen yaşanılmaz bir yer hâlini alır.”