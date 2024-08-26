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İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail’in Gazze&#039;de gerçekleştirdiği katliamlarda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

işgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırımda, 16 bin 589'u çocuk olmak üzere toplamda 40 bin 435 Filistinliyi öldürdü. Yüzlerce bina ve ibadethane yıkıldı, bulaşıcı hastalıklar, gıda ve sağlık yetersizliği zirvede.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 325 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bilgi verildi.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİN

Açıklamaya göre, işgalci İsrail'in bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 40 bin 435 Filistinlinin cesedi bulunurken hala kayıp olan 10 bin kişi ile birlikte toplam can kaybı 50 bin 435 oldu.

16 BİN 589 ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu - 1. Resim

Gerçekleştirilen 3 bin 524 katliamda 7 Ekim'den sonra doğan 115 bebek dahil 16 bin 589 çocuk öldürüldü.

Gazze'de 11 bin 207 kadın, 885 sağlık personeli, 170 gazeteci ve 82 sivil savunma görevlisi öldü.

BİNLERCESİ YETİM VE ÖKSÜZ KALDI

İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu - 1. Resim

Saldırılarda 17 bin çocuk ise saldırılarda annesini veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti.

GIDA VE SAĞLIK YETERSİZLİĞİ ZİRVEDE

İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu - 2. Resim

İsrail'in gıda ve ilaç dahil temel insani ihtiyaçların girişine izin vermediği Gazze'de 3 bin 500 çocuk beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya, 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle risk altında.

ZARAR GÖRENLERİN ÇOĞUNLUĞU KADIN VE ÇOCUK

İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu - 3. Resim

İsrail'in saldırılarında zarar görenlerin yüzde 69'u kadın ve çocuklardan oluşuyor.

BARINMA MERKEZLERİ HEDEF ALINIYOR

Toplamda 93 bin 534 Filistinli yaralanırken, saldırılarda 177 barınma merkezi hedef alındı.

Tedaviye ihtiyaç duyan 10 bin kanser hastasının bulunduğu Gazze'de, toplam 12 bin hastanın tedavi olmak için yurtdışına gitmesi gerekiyor.

HASTALIK DURMADAN YAYILIYOR

İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu - 4. Resim

İsrail'in Gazze'de zorla yerinden ettiği 1 milyon 737 bin 524 Filistinli bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

GİDECEK HİÇBİR YERLERİ KALMADI

İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu - 5. Resim

2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 310'u sağlık görevlisi dahil, 5 bin Filistinliyi alıkonuldu.

YERLE BİR EDİLDİ

İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu - 6. Resim

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de, 150 bin konut, 199 hükümet binası, 122 okul ve üniversite binası İsrail saldırılarında tamamen yıkıldı.

KUTSAL MEKANLARA SALDIRIYORLAR

İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda şu ana kadar 16 bin 589 çocuk öldü… Soykırımın toplam bilanço ise korkutucu - 7. Resim

İbadethanelerin de büyük zarar gördüğü Gazze'de, 610 cami ile 3 kilise tamamen ve 214 cami ise kısmen yıkıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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