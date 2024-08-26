İsrail'den Batı Şeria'da katliam saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Ağustos 2024 22:41 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 22:59 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail, Batı Şeria'da Tulkarm bölgesindeki Nur Şems kampını savaş uçaklarıyla vurdu. Hava saldırısı sonucu en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.