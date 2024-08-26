İsrail'den Batı Şeria'da katliam saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail, Batı Şeria'da Tulkarm bölgesindeki Nur Şems kampını savaş uçaklarıyla vurdu. Hava saldırısı sonucu en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.
Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Batı Şeria'ya hava saldırısı düzenledi. Nur Şems kampı, İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırıda en az 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İSRAİL BATI ŞERİA'YI VURDU
Filistin kaynaklarının aktardığına göre İsrail savaş uçakları Batı Şeria'nın Tulkarm bölglesindeki Nur Şems kampını hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü açıkladı.
Wafa'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı, işgal güçlerinin Nur Şems kampını bombalaması sonucu hayatını kaybeden beş Filistinlinin cesetlerinin Tulkarm Devlet Hastanesi'ne getirildiğini doğruladı.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi