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Katil İsrail Gazzeli 7 balıkçıyı katletti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Katil İsrail Gazzeli 7 balıkçıyı katletti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de işgalci İsrail'in katliamları aralıksız sürüyor. 40 binden fazla sivil Filistinliyi katleden soykırımcı İsrail bu sefer de gıda krizinde yiyecek arayan Gazzelileri hedef aldı. İsrail saldırında 7 Gazzeli balıkçı hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kıyılarında avlanan Filistinli balıkçılara yönelik hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları yaralandı.

Görgü tanıkları İsrail'e ait bir İHA'nın, Gazze kenti kıyısında toplanan bir grup balıkçıyı hedef aldığını, saldırıda ölen ve yarananlar olduğunu aktardı.

Katil İsrail Gazzeli 7 balıkçıyı katletti - 1. Resim

Sağlık kaynakları da İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin kıyılarında avlanan balıkçılara düzenlediği hava saldırısı sonucu, deniz kıyısına vuran 7 balıkçının cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

GAZZE'DE CAN KAYBI 40 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Sosyal medyada saat 21.00'de Gazzeli sivillere destek kampanyası başlıyor

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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