Gazze'de ateşkes masada kaldı! İsrail kalıcı işgal derdinde

Gazze'de yürüttüğü soykırımda 40 binden fazla sivil Filistinliyi katleden işgalci İsrail Mısır'ın başkenti Kahire'deki ateşkes görüşmelerinden yine sonuç çıkmadığı duyurdu. Öte yandan ateşkes için uzlaşı sağlanamamasının sebebinin İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek istemesi ve Gazze'den çekilmeyi reddetmesi olduğu aktarıldı.

Katil İsrail 10 ayı aşkın süredir Gazze'de soykırım suçu işlerken, Mısır'ın başkenti Kahire'deki ateşkes görüşmelerinden yine sonuç çıkmadığı bildirildi. Kaynaklara göre uzlaşamamanın nedeni İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek istemesi, ve Gazze'den çekilmeyi reddetmesi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail katliamlarının son bulması için başlatılan ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

İngiliz Haber Ajansı Reuters, iki Mısırlı yetkiliyi kaynak göstererek, Kahire'deki müzakerelerden uzlaşma sağlanamadığını bildirdi.

KATİL BİBİ'NİN DERDİ KALICI İŞGAL

Anadolu Ajansı ise bir Hamas yetkilisine dayandırdığı haberinde İsrail'in "kalıcı işgali" hedeflediğini ve bu nedenle ateşkesin sağlanamadığını kaydetti.

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Hamas yetkilisi, Hamas'ın BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğunu belirtirken, Kahire'de kendilerine sunulan teklifin kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini kapsamadığını ifade etti.

İsrail işgalinde kalıcı olmayı amaçlıyor

İsrail'in Mısır sınırındaki, Philadelphi Koridoru olarak bilinen hattaki işgalinde kalıcı olmayı amaçladığı vurgulandı.

İSRAİL HEYETİ KAHİRE'DEN AYRILDI

İsrail Devlet Televizyonu KAN da İsrail'in müzakere heyetinin Kahire'den ayrıldığını bildirdi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN, İsrail heyetinin müzakerelerde yeterli yetkisi olmadığını, bu nedenle Philadelphi Koridoru'nda anlaşmaya varılamadığını yazdı.

İsrail'de ve uluslararası kamuoyunda Binyamin Netanyahu, siyasi nedenlerle Hamas ile anlaşma yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu Hükümeti 40 binden fazla Filistinliyi öldürdükleri Gazze'de, 21'inci yüzyılda soykırım yapmaya devam ediyor.