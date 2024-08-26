Soykırımcı İsrail Gazze'de bir okulu bombaladı

İşgal altındaki Gazze'de soykırımını sürdüren katil İsrail ordusu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombaladı. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok ölü ve yaralı olduğu belirtildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda daha çok kuzeyden gelen sivillerin sığındığı İzz Bin Abdüsselam Okuluna top atışlarıyla saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyine şiddetli saldırlar düzenledi.

İsrail ordusuna ait helikopterler de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda Salahaddin Caddesi'nde bulunan El-Avde fabrikası çevresini yoğun ateş altına aldı.

Hastane kaynakları ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesine İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırı sonrası enkaz altında kalan 3 kişinin naaşının getirildiğini aktardı.

İsrail ordusu gece boyu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın batısında bulunan bazı site ve binaları patlatıcılarla havaya uçurdu.

GAZZEDE CAN KAYBI 40 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 405 Filistinli öldü, 93 bin 468 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.