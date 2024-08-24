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İsrail, ateşkes kılıfıyla kalıcı işgale hazırlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, ateşkes kılıfıyla kalıcı işgale hazırlanıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler raportörü Albanese “İsrail, Filistin’in geri kalan kısımlarına sahip olmak için müzakereleri kullanıyor” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 321 gün geride kalırken, ateşkes ve esir takasına ilişkin diplomatik çabalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta Katar’daki görüşmelerin sona ermesinin ardından gözler Mısır’a çevrildi. MOSSAD Başkanı David Barnea ve CIA Başkanı Bill Burns’ün liderlik ettiği İsrailli ve ABD’li heyetler, yeni müzakereler için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. ABD, Mısır ve Katar’ın ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeni şartlar sürerek anlaşmayı engellediğini belirten ve Katar’daki görüşmelere katılmayan Hamas, Kahire’ye de temsilci göndermedi.

TARİH TEKERRÜR EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Hamas’ın Netanyahu ile ilgili sözlerini doğrulayan ifadeler kullandı. X sosyal medya platformundan açıklama yapan Albenese, müzakerelerde tarihin tekerrür ettiğini belirterek “İsrail, Filistin’in geri kalan kısımlarına sahip olmak için müzakereleri kullanıyor. İsrail, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal ve daha fazla toprak gaspı için şartlar oluşturmayı deniyor” dedi. Albanese, Filistin tarihine aşina olanların, İsrail’in yasa dışı işgali altında Filistinlilere neler olduğunu ve yerleşimci sömürgeciliğin örneğinin farkında olacağını bildirdi.

NETANYAHU: BM’Yİ İSTEMİYORUZ

Görüşmeler öncesi Arap medyası, İsrail heyetinin Gazze-Mısır sınırında yer alan Philadelphia Koridoru’nda Birleşmiş Millerler (BM) gözlem misyonunun görevlendirilmesine imkân tanıyan yeni bir teklif sunduğunu yazdı. İddiayı yalanlayan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu’nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru’ndaki işgalinde ısrarcı olduğunu belirten ifadeler kullandı. 

YİNE YOLLARA DÜŞTÜLER

Bu arada İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir bölgeyi vurması sonrası çok sayıda Filistinli saldırılardan kaçmak için gecenin karanlığında yine yollara döküldü. Yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışan ebeveynlerin bebeklerini ve çocuklarını kucaklarında taşıdığı görüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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