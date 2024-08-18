Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Batı Şeria'da 2 Filistinli öldü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Ağustos 2024 00:15 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 00:26 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Cenin şehrinde bir araca SİHA ile suikast saldırısı düzenledi. Saldırının ardından araçtaki 2 kişi öldü, kimlikleri ise henüz bilinmiyor.