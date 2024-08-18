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Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Batı Şeria'da 2 Filistinli öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Heniyye&#039;nin ardından bir suikast daha! Batı Şeria&#039;da 2 Filistinli öldü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Cenin şehrinde bir araca SİHA ile suikast saldırısı düzenledi. Saldırının ardından araçtaki 2 kişi öldü, kimlikleri ise henüz bilinmiyor.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. 

CENİN'DE BİR ARAÇ İHA İLE VURULDU

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail, Cenin kentindeki Battıha Meydanı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.

KİMLİKLERİ BİLİNMİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aracın bombalanması sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşının Cenin Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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