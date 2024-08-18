Heniyye'nin ardından bir suikast daha! Batı Şeria'da 2 Filistinli öldü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail ordusu, Cenin şehrinde bir araca SİHA ile suikast saldırısı düzenledi. Saldırının ardından araçtaki 2 kişi öldü, kimlikleri ise henüz bilinmiyor.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.
CENİN'DE BİR ARAÇ İHA İLE VURULDU
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail, Cenin kentindeki Battıha Meydanı'nda insansız hava aracıyla (İHA) bir aracı hedef aldı.
KİMLİKLERİ BİLİNMİYOR
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aracın bombalanması sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşının Cenin Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi