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Haberler > Dünya > Hizbullah videoyla gözdağı verdiği İsrail'i roket yağmuruna tuttu

Hizbullah videoyla gözdağı verdiği İsrail'i roket yağmuruna tuttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hizbullah dün devasa tünelleriyle gözdağı verdiği İsrail'i bugün vurdu. 55 roketle yapılan saldırı sonrası arazilerde yangın çıktı. Hizbullah ilk kez Ayelet Hashahar yerleşimine Katyuşa roketleriyle saldırı düzenlendiğini vurguladı. 

Hizbullah dün devasa yer altı tünellerinden geçen füze yüklü kamyonların yer aldığı bir videoyla İsrail'e gözdağı verdi. Gündem olan video sonrası Hizbullah harekete geçti ve bir ilki yaptı. 

Hizbullah, Lübnan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak İsrail'in kuzeyine 55 roketle saldırı düzenledi. Roketlerden bazılarının boş araziye isabet etmesi sonucu yangın çıktığı aktarıldı.

Hizbullah videoyla gözdağı verdiği İsrail'i roket yağmuruna tuttu - 1. Resim

YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ayelet Hashahar, Mishmar HaYarden ve Mahanayim yakınlarındaki açık alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hizbullah, "ilk kez Ayelet Hashahar yerleşimine Katyuşa roketleriyle" saldırı düzenlendiğini vurguladı.

Hizbullah videoyla gözdağı verdiği İsrail'i roket yağmuruna tuttu - 2. Resim

İHA'LI SALDIRI

Hizbullah, İsrail'in Misgav Am yerleşim yerinin kuzeyindeki bir askeri noktaya ise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu saldırıda 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Hizbullah videoyla gözdağı verdiği İsrail'i roket yağmuruna tuttu - 3. Resim

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye'ye bağlı Vadi el-Kfur'da bir binayı hedef aldığı saldırıda 1'i kadın, 2'si çocuk en az 10 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin tamamının "Suriye vatandaşı" olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait bir "silah deposuna" saldırı düzenlendiği iddia etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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