Hizbullah devasa tünellerini paylaştı İsrail'e meydan okudu

Hizbullah, İsrail'e devasa yer altı tünelleri ile gözdağı verdi. Video paylaşan Hizbullah İsrail'in hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacağını aktardı.

Orta Doğu'da gerilim her dakika artarken savaşta 'yeni cephe' olasılığı dünyayı da tedirgin ediyor. Lübnan'ın güneyinde İsrail ile sık sık çatışmaya giren Hizbullah'tan beklenmedik bir hamle geldi.

Hizbullah, devasa yer altı tünellerinden geçen füze yüklü kamyonların yer aldığı bir videoyla İsrail'e gözdağı verdi.

İÇLERİ ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ

Hizbullah'ın Imad 4 adını verdiği tünellerin içinin özel olarak tasarlandığı anlaşılan görüntülerde, tünellerin geniş olması dikkat çekti.

Hizbullah görüntülerde yer verdiği “Bugün Lübnan'daki direnişin elindeki silah, ekipman, kabiliyet, kadrolar, uzmanlık ve deneyim, ayrıca inanç, kararlılık ve irade hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefler ve koordinatları bizim elimizde. Bu füzeler son derece gizlilik için yerleştiriliyor, konuşlandırılıyor ve hedeflere odaklanıyor.

"BİZİMLE SAVAŞ TÜM FİLİSTİN'E YAYILIR"

Direniş artık hassas ve hassas olmayan füzelere ve silah kapasitesine sahip. İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa İsrail hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Shmona'den Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılır" ifadeleri ile İsrail'e sert mesaj verdi.

Görüntülerde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sesi de duyulabiliyor.