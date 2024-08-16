Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hizbullah devasa tünellerini paylaştı İsrail'e meydan okudu

Hizbullah devasa tünellerini paylaştı İsrail'e meydan okudu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hizbullah devasa tünellerini paylaştı İsrail&#039;e meydan okudu

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hizbullah, İsrail'e devasa yer altı tünelleri ile gözdağı verdi. Video paylaşan Hizbullah İsrail'in hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacağını aktardı. 

Orta Doğu'da gerilim her dakika artarken savaşta 'yeni cephe' olasılığı dünyayı da tedirgin ediyor. Lübnan'ın güneyinde İsrail ile sık sık çatışmaya giren Hizbullah'tan beklenmedik bir hamle geldi. 

Hizbullah, devasa yer altı tünellerinden geçen füze yüklü kamyonların yer aldığı bir videoyla İsrail'e gözdağı verdi. 

İÇLERİ ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ

Hizbullah'ın Imad 4 adını verdiği tünellerin içinin özel olarak tasarlandığı anlaşılan görüntülerde, tünellerin geniş olması dikkat çekti.

Hizbullah devasa tünellerini paylaştı İsrail'e meydan okudu - 1. Resim

Hizbullah görüntülerde yer verdiği “Bugün Lübnan'daki direnişin elindeki silah, ekipman, kabiliyet, kadrolar, uzmanlık ve deneyim, ayrıca inanç, kararlılık ve irade hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefler ve koordinatları bizim elimizde. Bu füzeler son derece gizlilik için yerleştiriliyor, konuşlandırılıyor ve hedeflere odaklanıyor.

"BİZİMLE SAVAŞ TÜM FİLİSTİN'E YAYILIR"

Direniş artık hassas ve hassas olmayan füzelere ve silah kapasitesine sahip. İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa İsrail hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Shmona'den Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılır" ifadeleri ile İsrail'e sert mesaj verdi.

Hizbullah devasa tünellerini paylaştı İsrail'e meydan okudu - 2. Resim

Görüntülerde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sesi de duyulabiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kimyasal sızıntı! 11 işçi hastanelik oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'den iki ülkeye açık çağrı! İran'a saldırdığımızda bize katılın - Dünya"İran'a saldırdığımızda bize katılın"İsrail'i geren iddia! İran ve Hizbullah suikast hazırlığında - Dünyaİran ve Hizbullah suikast hazırlığında51 dolarlık bağışa 'vatana ihanet' dediler! 12 yıl hapis yatacak - DünyaYaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten hapis yatacakYardım tekliflerini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - DünyaKim Jong-Un harekete geçtiMaymun çiçeği virüsü dünyaya yayılıyor! İsveç'in ardından bir ülkede daha görüldü - Dünyaİsveç'in ardından bir ülkede daha görüldüPrens Selman'ın ölüm korkusu! 'Enver Sedat' örneği uykularını kaçırdı - DünyaPrens Selman'ın ölüm korkusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...