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Hizbullah, Katyuşa roketleri kullandı! İsrail'in askeri noktaları böyle vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hizbullah, Katyuşa roketleri kullandı! İsrail&#039;in askeri noktaları böyle vuruldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de soykırıma aralıksız devam eden işgalci İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki çatışmalar sürüyor. Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine düzenlediği saldırıların görüntülerini paylaştı. Hizbullah saldırılarda katyuşa roketleri kullanıldığını belirtti.

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırda yer alan askeri hedeflerine saldırılar düzenledi.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

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 KATYUŞA ROKETLERİ KULLANILDI

Açıklamada, yasa dışı Manara, ve Kiryat Şmona yerleşim birimlerinde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaların onlarca katyuşa roketleri, uygun silahlar ve güdümlü füzelerle vurulduğu ifade edildi.

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Hizbullah'ın bir başka açıklamasında, Liman askeri kışlasındaki Batı Tugayı'na yönelik kamikaze insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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