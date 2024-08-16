İsrail'i geren iddia! İran ve Hizbullah suikast hazırlığında

İsrail basını, İran ve Hizbullah'ın İsrailli üst düzey yetkililerine suikast girişiminde bulunacağını yazdı. Konunun İsrail Güvenlik Kabinesi'nde de gündeme geldiği öğrenildi.

İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ardından Hamas lideri Heniyye suikastı bölgede gerilimi tırmandırdı.

İran intikam yemini ederken, ABD ve İsrail diken üstünde tedbir almaya devam ediyor.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İran ve Hizbullah'ın üst düzey isimlere suikast girişiminde bulabileceği iddiası dün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde gündeme geldi.

HEDEF ÜST DÜZEY YETKİLİLER

Güvenlik Kabinesi toplantısında, İran ve Hizbullah'ın 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 31 Temmuz'da da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastlara yönelik olası misillemesi ele alındı.

İran ve Hizbullah'ın misilleme olarak füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemek yerine İsrailli bakanlar, milletvekilleri, askeri ve istihbarat birimlerinden yetkililere suikast girişiminde bulunabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Üst düzey güvenlik yetkilileri, İsrailli bakanları "İran ve Hizbullah'ın suikast girişiminde bulabileceği" konusunda uyardı.