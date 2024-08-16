Katil İsrail'den 'boşaltın saldıracağız' açıklaması! El-Mevasi'ye 1 milyon Filistinli sıkıştırılmıştı

İsrail ordusu, defalarca yerinden ettiği Gazzelilerin 1 milyondan fazlasını sıkıştırdığı El-Mevasi'nin bazı yerlerine saldırı başlatacağını ilan edip buradan da çıkmalarını istedi.

Katil İsrail ordusu, defalarca yerinden ettiği Gazzelilerin 1 milyondan fazlasını sıkıştırdığı El-Mevasi'nin bazı yerlerine saldırı başlatacağını ilan edip buradan da çıkmaları konusunda tehditte bulundu.

GAZZE'DE CAN KAYBI 40 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı,16 bin 314’ü çocuk olmak üzere 40 bin 5'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSU NUSEYRAT KAMPI'NA SALDIRI DÜZENLEDİ

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Abu Sabika ailesinin evine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.