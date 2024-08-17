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Ortadoğu'yu karıştıracak yeni suikast! Lübnan'da üst düzey komutan öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortadoğu&#039;yu karıştıracak yeni suikast! Lübnan&#039;da üst düzey komutan öldürüldü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail, Lübnan'da İran destekli Hizbullah güçlerinin üst düzey ismini öldürdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Dünyada büyük yankı uyandıran Heniyye'nin ölümünün ardından İran-İsrail arasında ipler gerilmişti. İran misilleme saldırısı için hazırlık yaparken, İsrail Lübnan'da Hizbullah güçlerinin üst düzey komutanını suikast sonucu öldürdü.

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A SUİKAST

İsrail, 9 kişinin öldüğü saldırının ardından Lübnan'a bir saldırı daha gerçekleştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, İHA'lar ile Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde seyir halindeki bir motosikleti vurdu.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜ

İsrail ordusu ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı. İsrail Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün komutanlarından Hüseyin İbrahim Kassib'in öldürüldüğünü duyurdu. 

Hizbullah ise yaptığı açıklama ile suikastı doğruladı. Hizbullah üyesi Kassib'in ölümünü doğrulansa da İsrail ordusunun ima ettiği "komutan" ifadesine yer verilmedi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 413'e yükseldi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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