İsrail bu kez de Lübnan'da masumları vurdu! Anne ve çocukları hayatını kaybetti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme: 17 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.