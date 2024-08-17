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İsrail bu kez de Lübnan'da masumları vurdu! Anne ve çocukları hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesi etrafında bulunan sanayi bölgesindeki bir çimento tesisini vurdu.

ANNE VE ÇOCUKLARI ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu anne ve 2 çocuğu da dahil toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. NNA haberinde ölü ve yaralıların çoğunun Suriye uyruklu mülteciler olduğu kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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