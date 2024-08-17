Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde askeri bölgeleri vurdu! Yaralı subaylar var...

Lübnan'da Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri hedef aldı. "Raviye" kışlasındaki 188. Zırhlı Tugayları'na düzenlenen hava saldırısında yaralı askerler ve subaylar olduğu açıklandı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan karadan ve denizden aralıksız olarak sürüyor. Ülkenin güneyinde çatışmalar hız kesmeden devam ederken kuzeyde de Lübnan ile gerilim tırmanıyor. Lübnan'da Hizbullah İsrail'i, İsrail de komşusunu sık sık hedef alıyor. Son olarak Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere hava saldırısı düzenledi.

YARALI ASKERLER VAR

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki "Raviye" kışlasındaki 188. Zırhlı Tugayları'na ait karargahın kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve karargahtaki asker ve subaylar arasında yaralananlar olduğu bilgisi geçildi.

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Bir diğer açıklamada, işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Ez-Zağura'da İsrail ordusuna ait topçu mevzilerinin füzelerle, aynı şekilde kuzeydeki El-Mıtılli bölgesinde de İsrail askerlerinin kullandığı bir binanın uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah mensubu sayısının 412'ye yükseldiği bildirilmişti.