İsrail’in ihtiyat ordusu: PKK... Siyonistlerin Lübnan ve Suriye’yi işgal planı belli̇ oldu

Gazze kasabı Netanyahu’nun; terör örgütü PKK, Ezidiler ve Dürzilerden oluşan 35 bin kişilik “ihtiyat ordusu” kurarak Golan’dan Suveyda’ya yürümeyi, ardından güney sınırı boyunca ilerleyerek David Koridoru’nu hayata geçirmeyi planladığı belirtildi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İsrail’in Lübnan ve Suriye’yi işgal planı belli oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD gezisinde Joe Biden yönetimi ve siyonist lobi ile işgal planını paylaştı. Netanyahu’nun işgal ajandasında terör örgütü PKK, Ezidiler ve Dürzilerden oluşan 35 bin kişilik ordu kurmak olduğu öğrenildi. Bu ziyaretin ardından Tel Aviv’e gelen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi “ihtiyat ordusu” olarak isimlendirdikleri gücün detaylarını konuştu. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, siyonist işgal ordusu, Golan’dan Suriye’nin güneyindeki Suveyda şehrine yürümeyi planlıyor. İsrail’in ikinci hedefi ise güney sınırı boyunca ilerleyerek David Koridoru’nu hayata geçirmek.

ABD’DEN 50 BİN KİŞİLİK DESTEK İSTEDİ

Amerikalı yöneticiler ve siyonist lobilere anlattığı plana göre Netanyahu, ABD Başkanı Biden’den muhtemel Lübnan işgali için 50 bin kişilik destek güç istedi. ABD’den özel kuvvetler ile Afganistan ve Irak gibi cephelerde savaşan tecrübeli özel güvenlik şirketi üyelerinin bu güce katılımı planlanıyor. Bununla birlikte özellikle Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere benzeri bir destek de Avrupa ülkelerinden sağlanacak.

İsrail’in sinsi planının Golan-Suriye ayağında ise terör örgütü PKK-Dürziler ve Ezidilerden oluşan 35 bin kişilik güney ordusu hesabı bulunuyor. AB-İsrail-ABD koalisyonu, Suriye’nin kuzeyinden en az 20 bin kişiyi Tanaf Askerî Üssüne taşıyacak. Tanaf’ı genişleterek uçak pisti ve füze bataryaları da yerleştirmek isteyen üçlü koalisyon, Tanaf-Suveyda-Golan-Haseke arasında hava koridoru kuracak.

KÜRT VE DÜRZİLERE İSRAİL VATANDAŞLIĞI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında ABD Savunma Bakanlığı eski danışmanı Douglas McGregor, eli kanlı PKK’yı eğitip donattıklarını ve Türkiye’ye karşı saldırı için hazırladıklarını ifade ederek “Ankara bunun farkında” itirafında bulunmuştu. Suriye’ye 2015 yılından bu yana silah yığan ABD öncülüğündeki koalisyon, 65 binden fazla teröristi de eğitti. Netanyahu’nun ABD’de görüştüğü işgal planları ile ilgili CENTOM Komutanı General Kurilla ile İsrailli meslektaşı Halevi arasında özellikle Suriye-Golan işgalinin detayları masaya yatırıldı. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Kurilla görüşmesinde Suriye’den sağlanacak destek unsurlarla ilgili PKK-Ezidi-Dürzi unsurlara aileleri ve yakınlarına vatandaşlık verilmesi kararlaştırıldı. PKK bünyesinde çatışan ve Irak-Suriye vatandaşlığı olmayan bütün teröristlere öncelikle Suriye ve Irak vatandaşlığı statüsüne sahip olması isteniyor. Daha sonrasında verilecek İsrail vatandaşlığı siyonistler açısından arzımevut projesi için büyük önem arz ediyor.

Uzun vadede Güney sınırından Golan-Irak bağlantısını sağlamayı hedefleyen siyonistler, yıllar önce çizdikleri Davud Koridoru planını da hayata geçirmenin hesaplarını yapıyor. Rakka-Deyrizor çatışmalarını müteakip binlerce DEAŞ’lıyı güney hattına (Humus-Deyrizor- Badiye Çölü) yerleştiren Koalisyon güçleri siyonist koridorun tesisinde DEAŞ faktörünü yeniden aktif bir biçimde kullanacak.