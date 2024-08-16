ABD'den ateşkes baskısı! Blinken bir kez daha Ortadoğu turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'da adeta mekik dokudu. Blinken, İran'ın her an saldırma ihtimalinin bulunduğu İsrail'i ziyaret edecek. Aynı zamanda Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için Katar'da süren müzakereler ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de on binlerce insanı katleden İsrail'e mekik dokudu. 7 Ekim'den bu yana defalarca İsrail'i ziyaret eden Blinken, İran'ın olası saldırısı ve ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada Netanyahu ile bir araya gelecek.

BLINKEN BİR KEZ DAHA NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

İsrail basınında yayımlanan haberlere göre Blinken bölge turu kapsamında 18 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret edecek.

Blinken'ın 18 Ağustos'ta İsrail'e gelmesi, 19 Ağustos Pazartesi günü de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin bekleniyor.

MASADA İRAN VE HAMAS VAR

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri, İran ile yaşanan gerilimin masaya yatırılması öngörülüyor.

NETANYAHU'YA ATEŞKES BASKISI

Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için "baskı yapması" da beklenen Blinken'ın İsrail'in yanı sıra Katar ve Mısır'ı da ziyaret edeceği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.