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Türkiye'den küstah Bakan Israel Katz'a rest

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Türkiye&#039;den küstah Bakan Israel Katz&#039;a rest

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözleriyle gündemden düşmeyen İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın son iftirasına cevap verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in küstah Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Hamas lideri İsmail Heniyye'yi hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çok sayıda küstah paylaşımları ile gündemden düşmeyen Katz'a Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır.

Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir."

Düzenleyen:  - Dünya
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