Son dakika ateşkes açıklaması! Dayatılan yeni şartların tamamı reddedildi

Katar Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ardından Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Üst düzey Hamas yetkilileri, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartların tamamının reddedildiğini açıkladı.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze işgalini sürdürürken, Doha'da ABD, İsrail ve Katar yetkililerince ateşkes görüşmeleri yapıldı. Görüşlerin ardından Hamas'tan ateşkes açıklaması geldi.

Hamas'ın İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartları kabul etmeyeceği açıklandı. Üst düzey Hamas yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in dayattığı yeni şartların reddedileceği bildirildi.

İSRAİL MISIR'A ASKER ÇIKARMAK İSTİYOR!

İsrail'in yeni şartları arasında Mısır sınırındaki Gazze'de asker bulundurmanın yer aldığı belirtildi. Hamas kanadının ise Gazze'de süresiz ateşkes ve İsrail ordusunun işgali terk etmesi halinde rehine takasını talep ettiği belirtildi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi ise, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin verilen bilgilerin 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan taahhütlere uymadığını söyledi.

MÜZAKERELER YAPILDI

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi tarafından paylaşılan ortak yazılı açıklamada, başkent Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra İsrail'den yetkililerle yapılan müzakerelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütmüştür. Bu müzakereler, ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

BOŞLUKLAR TAMAMLANACAK

ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda "boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu" belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu kaydedildi.

"Geçen haftalarda uzlaşıya varılan konular üzerine inşa edildiği" bilgisine yer verilen önerinin, "boşlukları tamamlayarak anlaşmanın hızlıca uygulanmasını sağlayacağı" vurgulandı. Anlaşmanın uygulanması konusundaki detayların ilerleyen günlerde görüşüleceği bildirilerek, teknik ekiplerin esirler ve tutuklular dahil, anlaşmanın insani boyutunu kapsamlı bir biçimde ele alacağı ifade edildi.

HAMAS KATILMADI

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani tarafından yapılan Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerinin 15 Ağustos’ta yeniden başlamasına yönelik çağrı dün cevap buldu. Hamas’ın katılmadığı ancak ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail yetkilileri ile 2 gün boyunca gerçekleştirilen müzakerelerin ardından ülkelerden ortak açıklama geldi.

Katar, Mısır ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada, “Son 48 saat içerisinde Doha'da hükümetlerimizden üst düzey yetkililer, ateşkes ve esir ve tutukluların serbest bırakılması anlaşmasını sonuçlandırmak amacıyla arabulucu olarak yoğun görüşmelerde bulundular. Görüşmeler ciddi, yapıcı ve olumlu bir atmosferde yürütüldü” denildi.