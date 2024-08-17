İsrail'in Gazze'den sonra yeni hedefi olan Lübnan, ülke genelinde elektrikler kesildi. Havaalanları, limanlar karanlığa gömüldü. Lübnan Elektrik Kurumu kesintiye ilişkin açıklama yaptı. Akıllara yaşanan elektrik kesintisinin "İsrail'in yeni bir sabotajı mı?" sorusu geldi.

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Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirmesi an meselesi iken, İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını bugün de sürdürdü. Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail, Lübnan’ın güneyinde masum halkı hedef aldı. Kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybettiği, 5 kişi de yaralandığı saldırının hemen ardından Lübnan'da elektrikler kesildi.

LÜBNAN KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Lübnan Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde, havaalanları, limanlar ve hastaneler dahil olmak üzere ülkedeki diğer kritik altyapılarda şu anda tam bir elektrik kesintisi yaşanıyor. Lübnan Elektrik Şirketi, yaşanan kesintinin büyük bir yakıt sıkıntısı nedeniyle kaynaklandığını açıkladı.

Lübnan, elektriğin yeniden sağlanmasını sağlayacak yakıt temini hakkında Irak ve Suriye de dahil olmak üzere bölgedeki Birçok Ülkeyle iletişim halinde olduğunu duyurdu. Lübnan'da elektrik arzının kademeli olarak eski haline getirileceği bildirildi.

İSRAİL'İN SABOTAJI MI?

Yaşanan kesinti Lübnan'ı bir süredir yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in bir sabotajı olup olmadığı merak ediliyor. Sabotaj hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.