İşgalci İsrailli Bakan Ben-Gvir'den hadsiz sözler! Mescid-i Aksa'ya sinagog yaparım dedi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana işgali sürdüren İsrail Batı Şeria'a da kirli planlarını itiraf etmeye devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söyledi. Siyonist Ben-Gvir'in hadsiz sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etti.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN NETANYAHU'YA ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması" çağrısında bulundu.

Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.

SIK SIK AKSA'YA BASKIN DÜZENLİYOR

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKAN'A TEPKİLER BÜYÜYOR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

İsrailli siyasetçiler, aşırı sağcı Ben-Gvir'in çıkışlarına tepki gösteriyor.

Gallant, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da statükoya meydan okumanın "tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem" olduğunu kaydetti.

Bakan Gallant, açıklamasında, "Ben-Gvir'in eylemleri İsrail devletinin ulusal güvenliğini ve uluslararası statüsünü tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

ANA MUHALEFET: NETANYAHU HÜKÜMETİ KONTROLÜ KAYBETTİ

Ana muhalefet lideri Yair Lapid de Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mescid-i Aksa'nın statüsünde değişim olmadığı açıklamalarına işaret ederek, statükonun gerçekten değişmediğini ancak Ben-Gvir'in bunu ölçemediğini savundu.

Lapid, Netanyahu hükümetinin "kontrolü kaybettiğini" ifade etti.

FİLİSTİN: AKSA KIRMIZI ÇİZGİDİR

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etme çağrısının çok tehlikeli olduğunu belirterek, kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, “Filistin halkı, hiçbir şekilde mübarek Mescid-i Aksa'ya zarar verilmesini kabul etmeyecektir. Çünkü Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve zarar görmesine asla müsaade edilmeyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanların olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, Ben-Gvir’in çağrısını kınayarak, bunun "tüm bölgeyi yakacak bir din savaşına çekme girişimi olan çok tehlikeli bir çağrı" olduğunu vurguladı.

Ebu Rudeyne, ABD başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Mescid-i Aksa’daki tarihi ve dini yapıyı değiştirmeyi hedefleyen İsrail’i durdurmasını isteyerek, ABD’nin siyasi, askeri ve mali desteğinin fanatik Yahudileri, Filistin halkına, topraklarına ve mukaddesatına saldırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki "soykırım savaşına" dikkati çeken Ebu Rudeyne, ABD’nin bunun sorumlusu olduğunu ifade etti.

HAMAS'TAN İSRAİL'E MESCİD-İ AKSA UYARISI

Hamas da Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya sinagog inşa etme çağrısının çok tehlikeli olduğuna vurgu yaparak, Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa’yı koruma çağrısında bulundu.