Türkiye'den işgalci Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Türkiye'den işgalci Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli radikal grupların Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal ettiğini ve gerilimi tırmandıracak kışkırtmalara yol açtığını açıkladı.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya bugün baskın düzenledi. Aksa'ya zorla giren ve avlusunda İsrail bayrakları açan işgalci Yahudilere yönelik Türkiye'den tepki geldi.

BÖLGEDE GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Dışişleri Bakanlığı İsrailli radikal grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınına yönelik açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır.

İSRAİL'İN BARIŞTAN YANA OLMADIĞINI GÖRDÜK

Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir."

ÖMER ÇELİK: "AKSA'YA YÖNELİK PROVOKASYONU LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çelik, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir. Netanyahu yönetimi, bölge ve dünya barışı için bir tehdit olmanın yanı sıra insanlık için de tehdittir. Uluslararası toplum, bu insanlık dışı ve insanlık düşmanı yaklaşıma karşı net bir duruş sergilemelidir. İnsanlık ve barış düşmanı soykırımcı Netanyahu şebekesinin üyeleri hak ettikleri gibi yargılanacaklardır" ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN'DAN AKSA İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar ve Mısırlı mevkidaşları ile 'işgalcilerin Mescid-i Aksa baskını'nı görüştü.