Film sahnesi değil gerçek! Otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalıştı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Eyüpsultan'da gideceği yolu karıştıran sürücü otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalıştı. Şaşırtan anlar kameralarla kayıt altına alındı.
İstanbul'da Eyüp Mezarlığı'ndan çıkmaya çalışan 34 KJS 28 plakalı otomobilin sürücüsü, yolu karıştırınca yayaların kullandığı merdivenlerden aracıyla inmeye çalıştı.
MERDİVENLERDEN İNMEYE ÇALIŞTI
Sürücünün aracıyla merdiveni kullandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, merdivenleri kullanarak aracıyla belirli bir yere kadar gelen sürücünün, otomobilinin sinyallerini yakarak merdivenlerden inmeye çalışması yer aldı.
Kayıtta ayrıca, vatandaşların "Çekilin oradan inecek, çarpabilir" şeklindeki konuşmaları da duyuldu.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar