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Film sahnesi değil gerçek! Otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Eyüpsultan'da gideceği yolu karıştıran sürücü otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalıştı. Şaşırtan anlar kameralarla kayıt altına alındı.

İstanbul'da Eyüp Mezarlığı'ndan çıkmaya çalışan 34 KJS 28 plakalı otomobilin sürücüsü, yolu karıştırınca yayaların kullandığı merdivenlerden aracıyla inmeye çalıştı.

MERDİVENLERDEN İNMEYE ÇALIŞTI

Sürücünün aracıyla merdiveni kullandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, merdivenleri kullanarak aracıyla belirli bir yere kadar gelen sürücünün, otomobilinin sinyallerini yakarak merdivenlerden inmeye çalışması yer aldı.

Film sahnesi değil gerçek! Otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalıştı - 1. Resim

Kayıtta ayrıca, vatandaşların "Çekilin oradan inecek, çarpabilir" şeklindeki konuşmaları da duyuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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