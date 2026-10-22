İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerine ilişkin işlemlerin incelendiği soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişinin tamamı yakalanırken, soruşturma kapsamında İnan Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda finans ve portföy yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan son isimler arasında Ahmet Davutoğlu döneminde Başbakan Danışmanlığı yapan Ertan Aydın da bulunuyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltı sayısı 31'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında 21 Ekim'de 26 şüpheli yakalanmıştı. Son gelişmeyle birlikte aranan 5 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

FON SORUŞTURMASINDA 31 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun ilk aşamasında 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün ise hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 5 kişi de yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e ulaştı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Ertan Aydın

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, bugün gözaltına alınan 5 kişinin kimlikleri de belli oldu.

Gözaltına alınan şahısların Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Ertan Aydın, Abdullah Dal, Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Seda Tarım olduğu öğrenildi.

Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha! 31 şüphelinin tamamı yakalandı

4 ŞİRKETİN HİSSELERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ile savcılığa yapılan yazılı başvurular incelendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre dört halka açık şirketin paylarına ilişkin işlemler soruşturma kapsamına alındı.

İncelenen şirketler şöyle:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

Şirketlerin paylarına yönelik iddiaların ve SPK raporlarında yer alan tespitlerin değerlendirilmesi sonucunda şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İnan Altınbaş

ALTINBAŞ AİLESİNE YÖNELİK TEDBİR KARARI

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de Altınbaş ailesine yönelik işlemler oldu.

Operasyonun ilk aşamasında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Kardeşi Nusret Altınbaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıkları hakkında da dondurma tedbiri uygulandığı belirtildi.

BANKA VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın ilk aşamasında yakalanan 26 şüpheli arasında yatırım şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, banka çalışanları ve eski bir kamu görevlisinin de bulunduğu bildirildi.

Basına yansıyan gözaltı listesinde yer alan isimler şöyle:

No Ad Soyad Kurum / Görev 1 Çetin Genç Pirnus Yapı Gayrimenkul Fatih Şubesi müdürü 2 Eren Yeşilyurt Eski Hazine ve Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörü 3 Fadimenur Demir Alnus Yatırım Yönetim Kurulu üyesi 4 Gülsüm Doğan Atlas Portföy yöneticisi 5 Hakan Avdan Atlas Portföy Yönetim Kurulu üyesi 6 Metin Kartal Emür Alnus Yatırım Yönetim Kurulu başkan vekili 7 Mustafa Terzi A1 Capital Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu başkanı 8 Zuhal Topaloğlu Atlas Portföy ortağı 9 Ümit Yılmaz Banka portföy yöneticisi 10 Seyit Tahir Özek Alnus Yatırım Yönetim Kurulu başkanı 11 Konuralp Özkan Atlas Portföy çalışanı 12 Rüstem Karakaya Pardus Portföy yöneticisi 13 Furkan Açar Pardus Portföy yöneticisi 14 Neda Soydan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi 15 Ömer Eryılmaz Hedef Holding Yönetim Kurulu üyesi 16 Mustafa Zeki Kayahan Hedef Portföy yöneticisi 17 Ali Cesur Pardus Portföy Yönetim Kurulu üyesi 18 Anıl Tokat Hedef Portföy çalışanı 19 Mehmet Selim Tunçbilek Pardus Portföy Genel Müdürü 20 Ahmet Haluk Güner Pardus Portföy çalışanı 21 Yasemin Yılmaz Banka finans yöneticisi 22 Burak Poyraz Banka portföy yöneticisi 23 İnan Altınbaş Altınbaş Holding yetkilisi 24 Ayşegül Kaya Tera Portföy yöneticisi 25 Osman Uçar Atlas Portföy yöneticisi 26 Canan Özdemir Atlas Portföy yöneticisi

BAŞSAVCILIKTAN FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın ilk aşamasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken dosya kapsamındaki mali hareketlerin ve şirket paylarına ilişkin işlemlerin incelenmesi bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME KÖŞE YAZILARI Fon Krizi: Getirinin büyüsü

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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