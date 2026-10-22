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Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha! 31 şüphelinin tamamı yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerine ilişkin işlemlerin incelendiği soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişinin tamamı yakalanırken, soruşturma kapsamında İnan Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda finans ve portföy yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan son isimler arasında Ahmet Davutoğlu döneminde Başbakan Danışmanlığı yapan Ertan Aydın da bulunuyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltı sayısı 31'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında 21 Ekim'de 26 şüpheli yakalanmıştı. Son gelişmeyle birlikte aranan 5 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

FON SORUŞTURMASINDA 31 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun ilk aşamasında 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün ise hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 5 kişi de yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e ulaştı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Ertan Aydın
Başlık ResmiEski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Ertan Aydın

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, bugün gözaltına alınan 5 kişinin kimlikleri de belli oldu.

Gözaltına alınan şahısların Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Ertan Aydın, Abdullah Dal, Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Seda Tarım olduğu öğrenildi.

Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha! 31 şüphelinin tamamı yakalandı
Başlık ResmiFon soruşturmasında 5 gözaltı daha! 31 şüphelinin tamamı yakalandı

4 ŞİRKETİN HİSSELERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ile savcılığa yapılan yazılı başvurular incelendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre dört halka açık şirketin paylarına ilişkin işlemler soruşturma kapsamına alındı.

İncelenen şirketler şöyle:

  • Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
  • Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
  • Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
  • Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

Şirketlerin paylarına yönelik iddiaların ve SPK raporlarında yer alan tespitlerin değerlendirilmesi sonucunda şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İnan Altınbaş
Başlık Resmiİnan Altınbaş

ALTINBAŞ AİLESİNE YÖNELİK TEDBİR KARARI

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de Altınbaş ailesine yönelik işlemler oldu.

Operasyonun ilk aşamasında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Kardeşi Nusret Altınbaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıkları hakkında da dondurma tedbiri uygulandığı belirtildi.

BANKA VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın ilk aşamasında yakalanan 26 şüpheli arasında yatırım şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, banka çalışanları ve eski bir kamu görevlisinin de bulunduğu bildirildi.

Basına yansıyan gözaltı listesinde yer alan isimler şöyle:

NoAd SoyadKurum / Görev
1Çetin GençPirnus Yapı Gayrimenkul Fatih Şubesi müdürü
2Eren YeşilyurtEski Hazine ve Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörü
3Fadimenur DemirAlnus Yatırım Yönetim Kurulu üyesi
4Gülsüm DoğanAtlas Portföy yöneticisi
5Hakan AvdanAtlas Portföy Yönetim Kurulu üyesi
6Metin Kartal EmürAlnus Yatırım Yönetim Kurulu başkan vekili
7Mustafa TerziA1 Capital Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu başkanı
8Zuhal TopaloğluAtlas Portföy ortağı
9Ümit YılmazBanka portföy yöneticisi
10Seyit Tahir ÖzekAlnus Yatırım Yönetim Kurulu başkanı
11Konuralp ÖzkanAtlas Portföy çalışanı
12Rüstem KarakayaPardus Portföy yöneticisi
13Furkan AçarPardus Portföy yöneticisi
14Neda SoydanHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi
15Ömer EryılmazHedef Holding Yönetim Kurulu üyesi
16Mustafa Zeki KayahanHedef Portföy yöneticisi
17Ali CesurPardus Portföy Yönetim Kurulu üyesi
18Anıl TokatHedef Portföy çalışanı
19Mehmet Selim TunçbilekPardus Portföy Genel Müdürü
20Ahmet Haluk GünerPardus Portföy çalışanı
21Yasemin YılmazBanka finans yöneticisi
22Burak PoyrazBanka portföy yöneticisi
23İnan AltınbaşAltınbaş Holding yetkilisi
24Ayşegül KayaTera Portföy yöneticisi
25Osman UçarAtlas Portföy yöneticisi
26Canan ÖzdemirAtlas Portföy yöneticisi

BAŞSAVCILIKTAN FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın ilk aşamasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken dosya kapsamındaki mali hareketlerin ve şirket paylarına ilişkin işlemlerin incelenmesi bekleniyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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