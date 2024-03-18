FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için yeşile büründü
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, İrlanda Milli Günü dolayısıyla yeşil renkle ışıklandırıldı. İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, "Yaşasın halklarımızın kardeşliği" paylaşımı yapıldı.
FSM Köprüsü, "17 Mart Aziz Patrik Günü" olarak bilinen İrlanda Milli Günü'ne dikkati çekmek amacıyla yeşil renge büründü.
Köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.
"YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ"
İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İrlanda'nın Milli Günü dolayısıyla bu akşam İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşile büründü. Yaşasın cumhuriyetlerimiz, yaşasın halklarımızın kardeşliği." ifadeleri kullanıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı