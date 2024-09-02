Gaziantep'te acı olay! Askerden gelen genç feci şekilde can verdi

Gaziantep'te iki gün önce askerden gelen Samet Can Yıldırım, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre suda çırpınan genç gözlerden kaybolunca çevredekiler durumu yetkililere haber verdi. Talihsiz gencin cansız bedeni bulundu.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi'nde meydana geldi.

Askerden yeni geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler suda kaybolan gencin cansız bedeni bu sabah saatlerinde nehirden çıkardı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.