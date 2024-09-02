Gaziantep'te acı olay! Askerden gelen genç feci şekilde can verdi
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te iki gün önce askerden gelen Samet Can Yıldırım, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre suda çırpınan genç gözlerden kaybolunca çevredekiler durumu yetkililere haber verdi. Talihsiz gencin cansız bedeni bulundu.
Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi'nde meydana geldi.
Askerden yeni geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler suda kaybolan gencin cansız bedeni bu sabah saatlerinde nehirden çıkardı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı