Gaziantep'te iki işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

Gaziantep'te bir işçi servisi, karşıdan gelen başka bir servise kafadan çarptıktan sonra savrularak tırın dorsesine çarptı. Zincirleme kazada 1'i ağır 21 işçi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gaziantep'te işçileri taşıyan iki servis kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada çok sayıda işçinin yaralandığı açıklandı. Yürek yakan fotoğraflarda, bir servisin kazada savrularak tıra da çarptığı görüldü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İşçi servislerinin çarpıştığı üç araçlık zincirleme kazada 1'i ağır 21 işçi yaralandı. Feci kaza, Şehitkamil ilçesi 3.Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Orhan D. idaresindeki 27 S 1213 plakalı işçi servisi ile Osman E. kontrolündeki 27 S 9493 plakalı işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından 27 S 9493 plakalı işçi servisi savrularak yol kenarında park halinde bulunan 11 SH 170 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İŞÇİLER AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

1'i ağır 21 işçi yaralandı Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 1'i ağır 21 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.