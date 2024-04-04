Gaziosmanpaşa'da 301 sandık yeniden sayıldı! İşte son durum

31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok ilçede sonuçlara itiraz edildi. Bu ilçeler arasında İstanbul Gaziosmanpaşa da yer aldı. AK Parti'nin itirazı kabul edildi ve oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

İlçede itirazlar sonucunda başlanan oy sayımına saat 23.00 itibarıyla ara verilirken, sayıma yarın sabah saatlerinde tekrar başlanacağı öğrenildi.

"HAKAN BAHÇETEPE 945 OYLA ÖNDE"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde toplanan partililere hitap eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, demokrasi mücadelesi verdiklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sandıktan bir irade çıktı, Gaziosmanpaşa bir tercih yaptı ve siz de bu demokrasi mücadelesine destek oluyorsunuz. Burada TBMM Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Taşkın Özer, milletvekillerimiz ve partililerimizle sizlere teşekkür ediyoruz. Saat 23.00'te sayım sona erecek, yarın sabah tekrar başlayacak. Sayım muhtemelen yarın tamamlanacak.

Şu ana kadar 301 sandık yeniden sayıldı ve önemli bir değişim olmadı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Tamamı sayıldığında da hiçbir değişimin olmayacağını göreceğiz."

Öte yandan, salon önünde bekleyen AK Partili grup ile CHP'liler arasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.

FARK 879 OY

Yerel seçim sonuçlarına göre, Gaziosmanpaşa'da CHP Belediye Başkan Adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 oranında; AK Parti Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40.12 oy almıştı.

CHP ile AK Parti arasında 879 oy farkı olduğu belirtildi.