Gebze Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti! Ani ölüm herkesi sarstı

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti! Ani ölüm herkesi sarstı

Güncelleme:
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti! Ani ölüm herkesi sarstı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, geçirdiği rahatsızlık sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Arslan'ın kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinde sabaha karşı rahatsızlanan Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Pendik Kurtköy'de bulunan özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Arslan, müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti! Ani ölüm herkesi sarstı - 1. Resim

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DUYGUSAL VEDA

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yol arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Arslan'a Allah'tan rahmet dileyen Büyükgöz, "Onu mütevazılığı, çalışkanlığı ve Gebze'mize yaptığı hizmetlerle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine, kurumumuza ve tüm Gebze'mize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

