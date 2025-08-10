Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gece yarısı peş peşe sallamıştı: Balıkesir'de bir deprem daha!

Gece yarısı peş peşe sallamıştı: Balıkesir'de bir deprem daha!

Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca kentte, gece saatlerinde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Balıkesir'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, bölgede 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

GECE YARISI PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da yerin 8 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı yerde birkaç dakika içinde peş peşe 4 sallantı daha meydana geldi. Depreme uyanan bölge halkı panik yaşadı.

Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. Son deprem ise saat 05:22'de kaydedildi. 

BALIKESİR'DE BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir merkezli 3.1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

