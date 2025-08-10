Gece yarısı peş peşe sallamıştı: Balıkesir'de bir deprem daha!
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıca kentte, gece saatlerinde peş peşe depremler meydana gelmişti.
Balıkesir'de korkutan bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, bölgede 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
GECE YARISI PEŞ PEŞE DEPREMLER
AFAD'ın verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da yerin 8 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı yerde birkaç dakika içinde peş peşe 4 sallantı daha meydana geldi. Depreme uyanan bölge halkı panik yaşadı.
Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. Son deprem ise saat 05:22'de kaydedildi.
BALIKESİR'DE BİR DEPREM DAHA
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir merkezli 3.1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş