Genç kadın evinde ölü bulundu! En yakını tutuklandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Ağustos 2024 13:03 - Güncelleme: 14 Ağustos 2024 13:33 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde ölü bulundu. Sevgilisinin intihar ettiğini söyleyen adam ise çelişkili ifadelerinin ardından tutuklandı.

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