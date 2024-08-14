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Genç kadın evinde ölü bulundu! En yakını tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde ölü bulundu. Sevgilisinin intihar ettiğini söyleyen adam ise çelişkili ifadelerinin ardından tutuklandı.

Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan Sinem Ç'nin (23) intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz yattığı görülen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kadın evinde ölü bulundu! En yakını tutuklandı - 1. Resim

ERKEK ARKADAŞI ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

Ekiplerin gittiği sırada evde bulunan ve Sinem Ç'nin intihar ettiğini öne süren erkek arkadaşı A.Ö. (28) çelişkili beyanları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Genç kadın evinde ölü bulundu! En yakını tutuklandı - 2. Resim

Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan alınacak raporun ardından belirlenecek Sinem Ç'nin cenazesinin morgdan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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