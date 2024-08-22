Gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı mı? Bakanlıktan jet yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in arasında Beştepe'de gerilime neden olan bir toplantı gerçekleştiği iddia edildi. Bakanlık, "Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı" başlıklı haberin tamamen yalan olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı iddia edilen bir toplantı gündem oldu. Haberde, ekonomi yönetiminde kriz olduğu öne sürüldü, bunun nedeninin de Beştepe'de yapılan toplantı olduğu belirtildi.

"BÖYLE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞMEDİ"

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı" başlıklı haberin tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan 'Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı' başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir." ifadesi kullanıldı.

"MASA BAŞI UYDURMA HABERLERE İNANMAYIN"

Ekonomi yönetiminin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığının gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu nedenle kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, 'kulis' adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır."