Giresun'daki sel binayı yan yatırdı

Dün sağanak sonrası heyelanla mücadele eden Giresun'da felaketin boyutu günün aydınlanmasıyla gözler önüne serildi. Sağanak sonucu bir evin yan yattığı görülürken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yurdun batısı aşırı sıcak nedeniyle çıkan yangınlarla; Karadeniz bölgesi ise günlerdir sel ile mücadele ediyor. Meteoroloji tarafından uyarılan Giresun'da dün sağanak sele dönüştü. Aşırı yağış sonrası Giresun-Gümüşhane yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan yağışın neden olduğu tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı. Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

GİRESUN'DA SU TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR

Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.

DEVRİLEN AĞAÇLAR KALDIRILIYOR

Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi.

Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.