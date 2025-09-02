Gizli telefon görüşmeleri ile CHP yeniden gündemde! Delege savaşları

BERAT TEMİZ / ANKARA -CHP’de ilçe kongreleri öncesi 13 Ağustos’ta başlayan delege seçimleri 7 Eylül’de sona erecek. CHP Genel Merkezi, delege yapısının yüzde 80’inini değiştirmeyi hedeflerken, seçimlerde kavga ve hile iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Ankara, Samsun, Afyonkarahisar, İzmir, Muğla ve Kocaeli’de yaşanan kavgaların ardından bu defa yeni iddialar gündemde.

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki delege seçimleri sırasında bazı kişilere “Belediyede işe alınacağı” sözü verilerek istenilen listeye destek vermesinin şart koşulduğu iddia edildi. CHP’nin eski Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Serda Tandoğan Kuru, delil paylaşarak belediye yönetiminin seçimlere müdahale etmesine tepki gösterdi. Kuru, Şahin Bütün isimli kişinin belediyede işe girişinin yapıldığı, ancak üç mahalleden birinde farklı listenin seçimi kazanması sebebiyle sigorta girişinin iptal edildiğini söyledi. Kuru, “İnsanlıktan nasibini almamış, ellerindeki gücü kullandığını sanan zavallılar. Siyaset bu değil” dedi.

‘MAVİ LİSTE’ DAYATMASI

Ankara’da seçmenleri telefonla arayan bir kişi de beyaz listenin Mansur Yavaş’la çalıştığını, kendilerinin ise Ekrem İmamoğlu’nu desteklediklerini belirterek mavi listeye oy verilmesini istedi. Kendisini Elif olarak tanıtan kişinin aradığı seçmenlere “Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur” dediği ifade edildi. Mamak ilçesindeki delege seçimlerinde ise Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile mevcut İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek ters düştü. İlçe başkanının değişmesini isteyen Şahin’in belediye arabalarını ve çalışanlarını seçim çalışmasında kullandığı ortaya çıktı. Şahin’in belediye araçlarıyla partililere mavi liste dağıtması, Erdek’i destekleyen partililer tarafından açığa çıkarıldı.

SANDIK KURULMAMIŞTI

Genel merkeze yakın isimlerle, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında yaşanan delege savaşları farklı bir boyut kazanırken, parti içerisinde tartışmaya neden olan bir diğer konu ise Kars, Ardahan ve Iğdır’da sandık kurulmaması kararı olmuştu. İlçe kongrelerinin başlamasına az bir süre kala üç şehrin başkanlıkları, delege seçimi için sandık kurmayı reddetmişti. Parti örgütleri, il başkanlıklarının aldığı karara “Üyelerimizin iradesini yok sayan, tüzüğe aykırı ve antidemokratik bir adımdır. Bu durum, partimizin demokratik işleyişine ağır bir darbe vurmakta ve üyelerimizin söz hakkını gasbetmektedir” diyerek tepki göstermişti.