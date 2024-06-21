Gölcük'teki aile katliamında ölü sayısı 4'e yükseldi: Nurseda 8 ay dayanabildi

Kocaeli'de emekli uzman çavuş Nevzat Acar, boşandığı eşi Züleyha, oğlu Oğuz Can ve kızı Nurseda'yı silahla vurmuş ardından intihar etmişti. Züleyha Acar ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken Nurseda Acar ise bugün 8 aylık yaşam savaşını kaybederek annesinin ve ağabeyinin yanına defnedildi.

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Kocaeli'nin Gölçük ilçesindeki Donanma Caddesi'nde geçtiğimiz 23 Ekim'de meydana gelen olayda, emekli uzman çavuş Nevzat Acar, boşandığı eşi Züleyha Acar'ın (47) bulunduğu eve geldi. Nevzat Acar'ın geldiğini gören anne Züleyha Acar, kızı Nurseda Acar (23) ve oğlu Oğuz Can (26) ile evin en üst katına çıkarak polisi arayıp yardım istedi.

ENGELLEMEK İSTEYEN ÇOCUKLARINI VURDU

Eve girmeyi başaran Nevzat Acar, kendisine engel olmaya çalışan oğlu Oğuz Can ile kızı Nurseda'yı silahla yaraladı. Ardından evin üst katında polisle telefonda görüşmesini sürdüren Züleyha Acar'a kurşun yağdıran Nevzat Acar, aynı silahla intihar etti.

NURSEDA ACAR 8 AY SONRA ÖLDÜ

Olay yerine gelen ekipler Oğuz Can Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nevzat Acar ile Züleyha Acar hayatını kaybetti. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nurseda Acar ise 8 ay süren yaşam savaşını kaybetti.

Nevzat Acar, oğlu Oğuz Can ile boşandığı eşi Züleyha Acar, olaydan sonra Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Yukarıdere köyü Karalar Mahallesi'nde toprağa verildi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

8 aylık yaşam savaşını kaybeden kızları Nurseda Acar'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Çaycuma ilçesine getirildi.

Evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenilen Nurseda Acar'ın cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından annesi ve ağabeyinin yanına defnedildi. Nurseda'nın tabutuna gelinliğinin duvağı örtüldü.