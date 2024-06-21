Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gölcük'teki aile katliamında ölü sayısı 4'e yükseldi: Nurseda 8 ay dayanabildi

Gölcük'teki aile katliamında ölü sayısı 4'e yükseldi: Nurseda 8 ay dayanabildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gölcük&#039;teki aile katliamında ölü sayısı 4&#039;e yükseldi: Nurseda 8 ay dayanabildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de emekli uzman çavuş Nevzat Acar, boşandığı eşi Züleyha, oğlu Oğuz Can ve kızı Nurseda'yı silahla vurmuş ardından intihar etmişti. Züleyha Acar ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken Nurseda Acar ise bugün 8 aylık yaşam savaşını kaybederek annesinin ve ağabeyinin yanına defnedildi. 

Kocaeli'nin Gölçük ilçesindeki Donanma Caddesi'nde geçtiğimiz 23 Ekim'de meydana gelen olayda, emekli uzman çavuş Nevzat Acar, boşandığı eşi Züleyha Acar'ın (47) bulunduğu eve geldi. Nevzat Acar'ın geldiğini gören anne Züleyha Acar, kızı Nurseda Acar (23) ve oğlu Oğuz Can (26) ile evin en üst katına çıkarak polisi arayıp yardım istedi.

ENGELLEMEK İSTEYEN ÇOCUKLARINI VURDU

Eve girmeyi başaran Nevzat Acar, kendisine engel olmaya çalışan oğlu Oğuz Can ile kızı Nurseda'yı silahla yaraladı. Ardından evin üst katında polisle telefonda görüşmesini sürdüren Züleyha Acar'a kurşun yağdıran Nevzat Acar, aynı silahla intihar etti.

Gölcük'teki aile katliamında ölü sayısı 4'e yükseldi: Nurseda 8 ay dayanabildi - 1. Resim

NURSEDA ACAR 8 AY SONRA ÖLDÜ

Olay yerine gelen ekipler Oğuz Can Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nevzat Acar ile Züleyha Acar hayatını kaybetti. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Nurseda Acar ise 8 ay süren yaşam savaşını kaybetti.

Gölcük'teki aile katliamında ölü sayısı 4'e yükseldi: Nurseda 8 ay dayanabildi - 2. Resim

Nevzat Acar, oğlu Oğuz Can ile boşandığı eşi Züleyha Acar, olaydan sonra Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Yukarıdere köyü Karalar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Gölcük'teki aile katliamında ölü sayısı 4'e yükseldi: Nurseda 8 ay dayanabildi - 3. Resim

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

8 aylık yaşam savaşını kaybeden kızları Nurseda Acar'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Çaycuma ilçesine getirildi.

Evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenilen Nurseda Acar'ın cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından annesi ve ağabeyinin yanına defnedildi. Nurseda'nın tabutuna gelinliğinin duvağı örtüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Asgari ücrete zam tarihini açıkladı! SGK Uzmanı Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında rakam verdiŞehit askerin son vasiyeti ortaya çıktı: "Eğer ben şehit olursam..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Niğde'de korku dolu dakikalar! Amca-yeğen 'toprak' için tartıştı 3 kişi öldü - GündemNiğde'de korku dolu dakikalar!Şehit askerin son vasiyeti ortaya çıktı: "Eğer ben şehit olursam..." - Gündem"Cennette hepimiz iftara davetliyiz"Asgari ücrete zam tarihini açıkladı! SGK Uzmanı Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında rakam verdi - GündemSGK Uzmanı Başuzmanı Karakaş canlı yayında rakam verdiDiyarbakır ve Mardin'deki yangın faciasına 5 milyonluk acil durum ödeneği - GündemAnız yangını faciasına 5 milyonluk ödenekGaziantep'te göçmen kampında yangın çıktı! - GündemGaziantep'te göçmen kampında yangın çıktı!Söğüt'te kaçak kazı yapan iki kişi açtıkları çukurda öldü - GündemSöğüt'te kaçak kazı yapan iki kişi açtıkları çukurda öldü
Sonraki Haber Yükleniyor...