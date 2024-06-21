Antalya'da korkunç olay! Kol, bacak ve başı bulunmayan ceset bulundu

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Kayalıklarda kol, bacak ve baş kısımları bulunmayan bir ceset bulundu. Kimliği belirsiz şahsın ilk incelemelere göre yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkiinde kol, bacak ve baş kısmı olmayan bir ceset bulundu.

Saat 13.30 sıralarında amatör dalgıçlık yapan ve yüzmek için denize giren bir vatandaş, yapay şelalenin denize döküldüğü noktadaki kayalıklarda insan vücuduna benzer bir cisim fark etti. Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen vatandaş, yayılan kötü koku sonrası deniz polisi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği belirsiz cesedi yüzer sedye ile bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

SAHİLE VURAN CESETLERLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu tahmin edilen ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.