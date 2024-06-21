6 günde 3 kanlı eylem: Kıyma dizisine saldıran çete emekli bir polisi de öldürmüş!

İstanbul'da bir çete bayramda emekli polis Avşin Altuntaş'ı öldürdü, Kartal'daki Kıyma dizisinin setine baskın düzenleyip bir otomobil garajına da silahlı saldırı düzenledi. Çetenin kanlı eylemleri sonrası düğmeye basan ekipler 10 şüpheliyi alkol partisi yaparken yakaladı. Şüpheliler emniyete sevk edildi.

İstanbul'da bir yerel çete son 6 günde kabusu yaşattı. Üç ilçede kanlı eylemler düzenleyen çete için polis düğmeye bastı.

AVŞİN ALTUNTAŞ'I ÖLDÜRDÜLER

Polis, Kurban Bayramı arifesinde Bahçelievler’de faaliyet gösteren bir iş yerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırı ile bayramın üçüncü günü Kartal ilçesinde faaliyet gösteren bir film çekim seti ofisine yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayını ve dün de Bağcılar ilçesinde bir iş yerine yönelik yapılan kanlı saldırıda emekli polis memuru Avşin Altuntaş’ın öldürülme olayının faillerini tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayların izini süren polis, kimlik bilgileri tek tek belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

10 KİŞİYE SUÇ ÜSTÜ

Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan zincirleme operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 tipi Kaleşnikof marka silah, bu silahlara ait şarjörler ve kalaşnikof ve tabancalara ait 170 mermi ele geçirildi.

ALKOL PARTİSİ YAPARKEN YAKALANDILAR

Yakalanan saldırganların evde uyuşturucu ve alkol partisi yaptıkları sırada polis baskınına hedef oldukları anlaşılırken, zanlıların 2’sinin emekli polis memuru Avşin Altuntaş’ın öldürülmesi olayına karıştıkları, gözaltındaki 3 şüphelinin ise Kartal’daki film setine yapılan silahlı saldırının failleri oldukları öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan saldırganlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.