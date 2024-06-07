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Emekli polis dehşet saçtı! Rehin aldı, intihara kalkıştı, polis köpeğini camdan attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir bugün dehşeti yaşadı. Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen emekli polis memuru önce ev halkını rehin aldı. Daha sonra cama çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin binaya bıraktığı polis köpeğinin ise emekli polis tarafından silahla vurulduğu ve camdan aşağı atıldığı öne sürüldü.

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitenin içerisinde iddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., ev halkını rehin aldıktan bir müddet sonra sonra intihar etmek için cama çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilemeyince bölgeye özel harekat polisleri geldi. Ekiplerin beraberinde gelen polis köpeği müdahale ve güvenlik kontrolü için binaya bırakıldı.

POLİS KÖPEĞİNİ CAMDAN ATTI

Bu sırada iddiaya göre şüpheli tarafından silahla vurulan polis köpeği camdan aşağıya atıldı. Ardından Özel Harekat polisleri eve girerek emekli polis memurunu etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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