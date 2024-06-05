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Adliyede korkunç intihar! Kelepçeli halde kaçıp 3. kattan aşağı atladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adliyede korkunç intihar! Kelepçeli halde kaçıp 3. kattan aşağı atladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli, adliyede kelepçeli halde güvenlik güçlerinden kurtularak 3. kattan atladı. Şahsın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvar'ındaki adliyede Oktay Güleryüz (35) polis tarafından narkotik suçundan yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

ADLİYEDE KORKUNÇ İNTİHAR

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaların devam ettiği sırada Güleryüz, kelepçeli halde rağmen güvenlik güçlerinden kurtulup 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atladı. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri Güleryüz'ün öldüğünü belirledi. Güleryüz'ün cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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