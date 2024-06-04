Çağlayan Adliyesi'nde tutuklandığını öğrenen şüpheli intihar etti

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını öğrenince 6. kattan kendini aşağı attı. Şahıs hayatını kaybetti.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda Z.T (36) isimli şahıs, annesine ve kız kardeşine karşı olmak üzere ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARINI DUYUNCA AŞAĞI ATLADI

Daha sonra Z.T’nin, çıkarıldığı İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliği’nce, hakkında yaklaşmama kararı bulunmasına rağmen bu kararı ihlal ettiği de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi. Bunun üzerine Z.T, Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D2 Blok 6. kattaki korkulukların üzerine çıktı ve kendini aşağı attı. 6. kattan eksi 2’ye düşen Z.T hayatını kaybederken, olay yerinde inceleme yapıldı.