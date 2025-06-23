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Gölde boğulan iki küçük kuzen yan yana uğurlandı! Cenazede kahroldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İznik Gölü'nde serinlemek isterken boğulan 8 ve 9 yaşındaki kuzenler, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Dün saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi İznik Gölü Çamlık sahilinde edinilen bilgilere göre, Gemlik'ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere göle gelen Berat Anıl Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8) isimli kuzenler serinlemek amacıyla göle girdi.

ÖNCE TERLİKLERİ BULUNDU

Bir süre sonra çocuklardan haber alınamaması üzerine aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin su kenarında olduğu tespit edildi.

Gölde boğulan iki küçük kuzen yan yana uğurlandı! Cenazede kahroldular - 1. Resim

Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından çocukların, gölde bulunan Devlet Su İşleri'ne ait sulama pompasının su toplama bölgesine sürüklendikleri ortaya çıktı.

Gölde boğulan iki küçük kuzen yan yana uğurlandı! Cenazede kahroldular - 2. Resim

CENAZE KAHROLDULAR

Çocukların cenazeleri, Mudanya Deniz Polisi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu su altından çıkarıldı. Berat Anıl Yılmaz ve Yener Çakır'ın cenazeleri, bugün öğle namazına müteakip Gemlik'teki Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye aileleri, yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gölde boğulan iki küçük kuzen yan yana uğurlandı! Cenazede kahroldular - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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