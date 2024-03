Gönül Sofrası 2024 Seferihisar yerel seçimlerinin en büyük organizasyonu oldu

2024 yerel seçimlerinin en büyük organizasyonu olarak tarihe geçen Gönül Sofrası iftar programında tarihi bir konuşmaya imza atan Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, “31 Mart günü Seferihisar’da nefret dili değil; sevgi kazanacak, saygı kazanacak, mutluluk kazanacak, liyakat kazanacak, Seferihisar kazanacak” dedi.

“Sosyal medya hesapları, salon toplantıları, açık hava toplantıları ve anketler gösteriyor ki; 31 Mart Pazar günü de Seferihisar’da nefret dili değil; sevgi kazanacak, saygı kazanacak, mutluluk kazanacak, liyakat kazanacak, Seferihisar kazanacak” diyen Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, rakipleri tarafından kullanılan nefret dilini Seferihisarlı vatandaşlar tarafından kabul etmediğini söyledi.

5 yıl boyunca ilçe başkanı olarak dolaştığı Seferihisar sokaklarını 2 aydır Seferihisar Belediye Başkan Adayı olarak dolaştığını belirten Başkan Adayı Aydın, “5 yıllık ilçe başkanlığı döneminde benim ve arkadaşlarımın yaptıkları ortada, tabii birilerinin ne yapmadıkları da ortada” ifadelerini kullandı.



750 milyon ₺ bütçesi, binlerce çalışanı olan Seferihisar Belediyesi’nin 15 yıldır en temel belediye hizmetlerini yerine getiremediğini söyleyen Aydın mevcut Seferihisar Belediyesi yönetimini, “Yol yapamıyorlar; bütün yollarımız delik deşik; çevre temizliğini yapamıyorlar, her yer çöp her yer şantiye, her yer moloz yığını. Seferihisar bunu hak etmiyor” sözleriyle eleştirdi.

“Seferihisar’ın bu durumda olmasının nedenini sizler de benim kadar iyi biliyorsunuz” diyen Aydın 31 Mart Pazar gününe işaret ederek: “Pazar günü Seferihisar’ın yönetilememe sorununa son vereceğiz, Seferihisar’ı belediye hizmetleriyle buluşturacağız. Çok değil 2 ay içinde Seferihisar’ın her yeri tertemiz olacak, 2 yıl içinde bozuk yol diye bir şey kalmayacak” dedi.



5 yıllık ilçe başkanlığı döneminde hizmet ederken kimsenin siyasi görüşüne ya da kökenine bakmadıklarını vurgulayan Başkan Adayı Aydın: “31 Mart’tan sonra da kimsenin siyasi görüşüne ve kökenine bakmayacağız. Her köye, her mahalleye, her bölgeye, tüm vatandaşlarımıza ayrım yapmaksızın eşit hizmet götüreceğiz” şeklinde konuştu.

1 Mart’ta Seferihisarlılarla paylaşılan ve Seferihisarlıların yoğun ilgisiyle karşılanan 24 projenin 2 yıl içinde yaşama geçeceğini açıklayan Aydın: “Bu projeler seçimlere 1 hafta 10 gün kala hazırlanmadı. Bu projeler altyapısı hazır, mekanı belli bir projeler. Çoğunun kaynağı dahi tahsis edilmiş durumda. Seferihisarlı dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak TOKİ Seferihisar etabı: mekan belli, projesi hazır, kaynağı hazır. Seferihisar belediyesi tarafından imar planı bir türlü yapılamayan yeni devlet hastanesi: sağlık bakanlığına arazi tahsisi yapıldı, sağlık bakanlığı tarafından yatırım programına alındı, Maliye Bakanlığı tarafından bütçesi tahsis edildi. Seferihisarlı vatandaşlarımızı işyeri sahibi yapacak Doğanbey-Payamlı-Ürkmez Sanayi Sitesi: arazi belli, yapacak kurum belli. Bakan bey 1 yıl içinde bitecek açılışını birlikte yapacağız diye söz verdi. Sığacık Millet Bahçesi: arazi tahsisi yapıldı, yatırım programına alındı. 1 Mart günü Seferihisarlılarla paylaştığımız Seferihisar’da siyasetin dilini ve şeklini değiştiren projelerimizin tamamının altyapısı hazır, tamamının mekanı belli, şekli belli. Bu projeler 31 Mart’tan sonra 2 yıl içinde yaşama geçecek. Bu projeler tamamlandığında yaklaşık 700’e yakın gencimiz iş sahibi olacak” dedi.



15 yılda yapılmayan hizmetleri 5 yılda yapacaklarını ifade eden Ahmet Aydın: “Kampanyada görev alan arkadaşlarımıza, beraber yol yürüdüğümüz Cumhur İttifakı mensubu partilerin değerli temsilcilerine, Belediye Meclisi üyesi adaylarımıza, ama en çok polemiğin, nefret dilinin, kamplaşmanın tarafı olmayan ve karşısında duran Seferihisarlı vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.



Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Bugüne kadar yaptıklarımızla Seferihisar’da eşi benzeri olmayan bir öykü yazdık. 31 Mart’tan sonra hep birlikte yine eşi benzeri olmayan bir destan yazacağız. 31 Mart Pazar günü Seferihisar’ı gerçek belediyecilikle tanıştıracağız” dedi.