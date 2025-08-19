Büyük zaferin 954. yıl dönümü! Anadolu, Malazgirt ve Ahlat'a akacak

İRFAN ÖZFATURA - Okçular Vakfı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Dünya Etnospor Birliği aracılığıyla liderlik ettiğimiz federasyonumuzla gençlerin tarihî ve kültürel bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Herkesi Ahlat’a ve Malazgirt’e davet ediyoruz. Gerçekten görülmeye değer gösteriler ve gezilmeye değer yerler” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı da toplantıda söz alarak cirit, atlı okçuluk ve akrobasi ile organizasyonu desteklemeye devam edeceklerini belirterek “Sultan Alparslan ile ordusunun kazanmış olduğu zaferi taçlandırmak ve kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizin ruhunu şad etmek adına bu sene atlı okçuluk branşının finalini de Malazgirt’te yapacağız” dedi.

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü için hazırlanan şenlikler, fetih ruhunu yaşatacak, o coşkuyu gelecek nesillere aktaracak.