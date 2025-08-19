Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarla ve ormanların arasına bariyer şart! Sürücülerin ihmali tehlike saçıyor

Tarla ve ormanların arasına bariyer şart! Sürücülerin ihmali tehlike saçıyor

- Güncelleme:
Tarla ve ormanların arasına bariyer şart! Sürücülerin ihmali tehlike saçıyor
Yangınların çoğu dışarıda başlayarak ormanlık alana sıçrıyor. Uzmanlar bariyer ve denetimin önemine dikkat çekerken alevlerin en büyük sebebinin anız yakma ile sürücülerin attığı izmaritler olduğunu vurguladı.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınların yüzde 57’sinin orman dışı alanlarda başladığını, rüzgâr ve sıcaklık sebebiyle ormanlık alanlara sıçradığını açıkladı. Gazetemize konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, tarım alanları ile orman arasında bariyer kurulması ve sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dakikada 25 metreden daha hızlı ilerleyen ve 25 bin kilovatı aşan enerji açığa çıkaran yangınların “megayangın” olduğunu belirten Küçük, “Rüzgâr hızı düşmeden kontrol etmek neredeyse imkânsız. Yer ekiplerini artırmak şart. Eskiden daha az hassas olan bölgeler artık daha riskli hâle geldi. Özellikle orman dışı yangınların çıkış sebepleri maalesef anız, tarla temizliği veya hasat sonrası kalan atık materyalin yakılması. Anız ve ihmalkâr davranışlar yangını ormana taşır. Bazı yangınlar kasıtlı, cezalar caydırıcı olmalı” ifadelerini kullandı.

Tarla ve ormanların arasına bariyer şart! Sürücülerin ihmali tehlike saçıyor - 1. Resim

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede Avrupa’nın en başarılı ülkesi olduğunu dile getiren Küçük “Yangına en hızlı müdahale eden ülkeyiz. Ancak ekstrem şartlarda megayangınları bir-iki günde söndürmek mümkün değil. Ormanların korunması sadece OGM’nin değil, 86 milyon vatandaşın sorumluluğu. Toplum bilinci sürekli canlı tutulmalı” diye ekledi.

EN BÜYÜK SEBEP İZMARİT

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sıcak hava ve kuru otların, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebildiğine dikkat çekti. Karacabey, özellikle otoyol ve tali yol kenarlarında çıkan yangınların önemli bir kısmının, sürücülerin camdan attığı izmaritlerden kaynaklandığını bildirdi.

