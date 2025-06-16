Bodrum da yangın nerede, yangın neden çıktı? Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı!

Muğla’nın gözde tatil merkezlerinden Bodrum, yaz sezonuna yaklaşırken üzücü bir yangın haberiyle gündeme geldi. Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’nde, mezarlık üst kısmında başlayan yangın paniğe neden oldu. Bölgeden yükselen yoğun dumanların fark edilmesi üzerine vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirmesiyle ekipler hızla harekete geçti.

BODRUM'DA YANGIN NEREDE?

Muğla’nın Bodrum ilçesi, yaz sezonunun hemen başında yangın alarmı ile sarsıldı. Bodrum'da ilçeye bağlı Türkbükü Mahallesi’nde mezarlık bölgesinin üst kısmında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ormanlık alanın dışında kalan makilik bölgede meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Yangın, tatilcilerin yoğun bulunduğu Bodrum’da paniğe neden oldu.

BODRUMDA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangına ilişkin resmi açıklama Orman Genel Müdürlüğü’nden geldi. Kurumun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, “Bodrum Türkbükü'nde orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. #YeşilVatan'ı korumak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Yangının çıkış sebebine dair araştırmalar ise devam ediyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının başlaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bodrum'daki yangına dair gelişmeler kamuoyuna aktarılmaya devam edecek.

BODRUM YANGIN SON DAKİKA

Yangına ilişkin ilk müdahale kısa sürede yapıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ekipleri ile birlikte havadan da yangına müdahale başladı. Helikopter desteğiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, alevlerin kontrol altına alınması için karadan yoğun çaba gösteriliyor.

Türkbükü bölgesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine yakın olmadığı için şu ana kadar can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak ekipler, muhtemel yayılma riskine karşı önlemleri artırarak bölgede tedbirlerini sürdürüyor.