İzmir'de korkutan yangın, patlama sesleri duyuluyor! Hastane tahliye edildi, alevlerle amansız mücadele
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İzmir'de özel bir hastanenin hemen yakınındaki plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğü fabrikada patlama sesleri duyulurken, fabrikanın bitişindeki özel hastanede ise tahliye edildi.
İzmir’in Konak ilçesinde özel bir hastanenin hemen bitiğindeki bir plastik fabrikasında alevler yükseldi.
HASTANE YAKININDAKİ FABRİKADA KORKUTAN YANGIN
Yangın, saat 17.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıktı.
PATLAMALAR YAŞANIYOR, HASTANE TAHLİYE EDİLDİ
Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken, fabrikanın bitişindeki özel hastanede ise tahliye çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak