Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de korkutan yangın, patlama sesleri duyuluyor! Hastane tahliye edildi, alevlerle amansız mücadele

İzmir'de korkutan yangın, patlama sesleri duyuluyor! Hastane tahliye edildi, alevlerle amansız mücadele

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de korkutan yangın, patlama sesleri duyuluyor! Hastane tahliye edildi, alevlerle amansız mücadele
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de özel bir hastanenin hemen yakınındaki plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğü fabrikada patlama sesleri duyulurken, fabrikanın bitişindeki özel hastanede ise tahliye edildi.

İzmir’in Konak ilçesinde özel bir hastanenin hemen bitiğindeki bir plastik fabrikasında alevler yükseldi.

HASTANE YAKININDAKİ FABRİKADA KORKUTAN YANGIN

Yangın, saat 17.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıktı.

PATLAMALAR YAŞANIYOR, HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken, fabrikanın bitişindeki özel hastanede ise tahliye çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alkol bahanesiyle kurşunlar havada uçuştu! Beşiktaş'taki otelde çıkan silahlı kavga yaralılar varBerlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alkol bahanesiyle kurşunlar havada uçuştu! Beşiktaş'taki otelde çıkan silahlı kavga yaralılar var - 3. SayfaBeşiktaş'taki otelde silahlı kavga, yaralılar varİstanbul'da tüyler ürperten olay: Evden, biri parçalara ayrılmış iki ceset çıktı! - 3. SayfaEvden, biri parçalara ayrılmış iki ceset çıktı!Batman'da balkon çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 3. SayfaÇöken balkonun altında kalarak can verdilerAlevlerin arasında kaldılar! Sahibi son anda yetişip hepsini kurtardı - 3. SayfaGözünü kırpmadan dumanların arasına daldı!Bir kent diken üstünde! Keneden üçüncü ölüm - 3. SayfaBir kent diken üstünde! Keneden üçüncü ölümBağcılar'da boş arazide ceset bulundu - 3. SayfaBağcılar'da boş arazide ceset bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...